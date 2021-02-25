Следователи Кировской области возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 февраля в Кирове на ступеньках магазина 33-летний мужчина ударил ногой в спину 52-летнем мужчину-инвалида, а после совершенного скрылся.

«Мне показалось, что он тянет руку к моей жене. Что он хочет схватить её», - рассказал задержанный на допросе.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изъяты камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

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