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Фото: скриншот видео

Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида

25.02.2021, 12:04 250 3 prokazan.ru

Следователи Кировской области возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 февраля в Кирове на ступеньках магазина 33-летний мужчина ударил ногой в спину 52-летнем мужчину-инвалида, а после совершенного скрылся.

«Мне показалось, что он тянет руку к моей жене. Что он хочет схватить её», - рассказал задержанный на допросе.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изъяты камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

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комментарии

Горожанин
0
25 февраля 2021
12:10
Неправда, это не мужчина. Это куита мужского пола
Горожанин
0
25 февраля 2021
12:48
по этому всегда ношу с собой нож
Горожанин
0
25 февраля 2021
13:06
Правильно но лучше как я заточенные ножницы
В ответ на комментарий пользователя
по этому всегда ношу с собой нож
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