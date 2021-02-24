25 февраля в Татарстане ожидается метель и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С 05:00 до 18:00 25 февраля 2021 г. в западных районах Татарстан и в Казани ожидаются метель и сильный ветер порывами 15-18 м/с, в Казани до 17 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщают синоптики, днем температура составит -13…-18 градусов, ночью -24…-29 градусов, в низких местах до -34 градусов. На дорогах гололедица.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов. На трассах быть осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров.

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