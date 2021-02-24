В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали пьяного 24-летнего молодого человека. Он подозревается в умышленном повреждении чужого имущества в одном из офисов Буинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что наряд Буинского ОВО получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в административном здании. Подъехав к нему, сотрудники увидели двоих парней, за которыми выбежал охранник. Мужчина рассказал, что один из них устроил в офисе погром: разбил дверь и рабочий телефон сотрудницы», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что молодой человек в состоянии опьянения решил выяснить отношения с девушкой. Во время которого разбил стеклянную дверь и в ярости расколотил телефон.

Задержанного передал полиции, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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