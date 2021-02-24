Из-за резких морозов в Казани начались проблемы с трубами. Вчера был порыв трубопровода на проспекте Ибрагимова, что пришлось даже перекрывать дорогу. А сегодня очевидцы сообщают, что вода бежит по улице Латыпова.
«Течет уже часа два, никакие службы до сих пор не приехали», - пишет очевидец.
В комментариях жители города высказывают недовольство.
«21 век. Ни разу не видел прорыва водопровода ни в Европе, ни Японии, ни Канаде, ни США»
«Каток откроется скоро»
«Главное что бы потом без последствии разрыва труб не было уже к домам. от морозов мерзнут и трубы»
«Эта система ЖКХ сгнила и под землей, и на земле. Коммуникации все изношенны,а на них идет еще большая нагрузка».
К другим новостям:
- До конца мая в Казани закроют для движение еще один участок дороги. И все это из-за строительства метро... Какой участок.
- Прокуратура Татарстана проверит частный детсад, где ребенка якобы били и закрывали в раздевалке.
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