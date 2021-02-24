Из-за резких морозов в Казани начались проблемы с трубами. Вчера был порыв трубопровода на проспекте Ибрагимова, что пришлось даже перекрывать дорогу. А сегодня очевидцы сообщают, что вода бежит по улице Латыпова.

«Течет уже часа два, никакие службы до сих пор не приехали», - пишет очевидец.

В комментариях жители города высказывают недовольство.

«21 век. Ни разу не видел прорыва водопровода ни в Европе, ни Японии, ни Канаде, ни США»

«Каток откроется скоро»

«Главное что бы потом без последствии разрыва труб не было уже к домам. от морозов мерзнут и трубы»

«Эта система ЖКХ сгнила и под землей, и на земле. Коммуникации все изношенны,а на них идет еще большая нагрузка».

К другим новостям:

- До конца мая в Казани закроют для движение еще один участок дороги. И все это из-за строительства метро... Какой участок.

- Прокуратура Татарстана проверит частный детсад, где ребенка якобы били и закрывали в раздевалке.