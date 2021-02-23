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Фото Prokazan.ru

Синоптики Татарстана обещают существенное потепление

23.02.2021, 16:17 340 0 prokazan.ru
К выходным ожидается плюсовая температура

В Татарстане в ближайшие дни ожидается потепление - к 26 февраля в республике термометры покажут 0 градусов, сообщает Гидрометцентр. 

Так, в среду, 24 февраля, в РТ сохранятся морозы до -28..-33 градусов, в низинах до -34..-39, днем будет несколько теплее: -19..-24 градуса. Также ожидается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. 25 февраля ночью синоптики обещают -24..-29, при прояснениях до -34 градусов. Днем температура поднимется до -12..-17, на востоке РТ до -21 градуса, возможны снег, метель.

В пятницу, 26 февраля, снегопад и сильный ветер сохранятся, также в отдельных районах возможен дождь. Ночью температура воздуха составит -13..-18, при прояснении до -23 градусов, а днем существенно потеплеет: термометры покажут 0..-5, в восточных районах -8 градусов. Все это время на дорогах ожадется гололедица, сообщают метеорологи.

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