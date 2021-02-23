Сегодня днем в Татарстане произошла авария с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в МВД РТ.
По данным ведомства, ДТП зарегистрировано около полудня на 3 километре дороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш. По предварительной информации, мужчина 1951 года рождения за рулем "Киа" выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу".
За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1990 года рождения, в салоне - два пассажира, все они погибли на месте от полученных травм. Также несовместимые с жизнью повреждения получил водитель иномарки.
На месте работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются.
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