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Фото МВД РТ

В лобовом столкновении на трассе в Татарстане погибли четыре человека

23.02.2021, 12:43 1865 2 prokazan.ru

Сегодня днем в Татарстане произошла авария с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в МВД РТ.

По данным ведомства, ДТП зарегистрировано около полудня на 3 километре дороги Рыбная Слобода - Кутлу-Букаш. По предварительной информации, мужчина 1951 года рождения за рулем "Киа" выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". 

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1990 года рождения, в салоне - два пассажира, все они погибли на месте от полученных травм. Также несовместимые с жизнью повреждения получил водитель иномарки. 

На месте работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются. 

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ДТП Дороги Смерть Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
23 февраля 2021
13:12
Старпер куда гнал старая с...чь?
Гараж
0
23 февраля 2021
13:46
Тут виновата, друзья мои, дата. Ведь стереотипы мужества, скорости, лихачество как раз попадают под 23 февраля. Тут как раз пища для психологов КФУ и даже тема для лекции.Как под 23 число бывают яркие аварии. Именно дата сыграла роковую роль. Вы и сами можете сделать научный анализ. Что конкретно то вероятно было очень высокие скорости,а может быть кто-то шел в лоб в надежде что тот свернёт.То есть мы должны допустить и этот маленький момент. Ну а так без науки, вероятно, общая скорость 200 при столкновении. При такой скорости почти тянет на летальный исход. Небольшая возможность только у тех кто на заднем сиденье.

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