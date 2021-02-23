Вирус Нипах может вызвать пандемию с 75%-ной летальностью. Об этом со ссылкой на американских ученых пишет издание The Sun.

По утверждению заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, данный вирус может "абсолютно точно" стать причиной новой пандемии. Вирус быстро мутирует, а смертность от него выше, чем от ковида - от 45 до 75%. Другие эксперты также уверены, что новая пандемия будет масштаба пандемии чумы.

Вирус Нипах могут передавать плодоядные представители семейства крылановых, в частности, летучие лисицы, а также свиньи при употреблении в пищу плодов, загрязненных слюной или испражнениями зараженных летучих лисиц. Передача вируса происходила воздушно-капельным путем напрямую от свиньи или через контакт с тканями больных животных.

Симптомы заболевания - судороги, рвота, сильный отек мозга. Кроме того, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, вирус может проходить бессимптомно и приводить к респираторным проблемам и энцефалиту. Инкубационный период вируса 45 дней, пока неизвестно, заразен ли больной все это время. Кроме того, вирус может многократно мутировать, что дает ему возможность хорошо приспособиться к человеку.

Лечения и вакцины от вируса не существует. На сегодняшний день было зарегистрировано 13 вспышек заболевания в период с 1998 по 2008 годы, они происходили в Малайзии, Сингапуре, Бангладеше и Индии.

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