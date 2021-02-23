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Фото ProKazan.ru

В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека

23.02.2021, 00:00 8 0 prokazan.ru

В Татарстане сообщили о еще трех случаях смерти от коронавируса. Информация поступила от оперштаба по борьбе с болезнью.

Известно, что жертвами вируса стали трое мужчин трое мужчин 1939, 1949, 1953 года рождения и женщина 1945 года рождения. Во всех случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. 

Всего на 19 февраля в республике зарегистрировано 320 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. 

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Медицина / Минздрав Коронавирус Казань
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