В Татарстане сообщили о еще трех случаях смерти от коронавируса. Информация поступила от оперштаба по борьбе с болезнью.

Известно, что жертвами вируса стали трое мужчин трое мужчин 1939, 1949, 1953 года рождения и женщина 1945 года рождения. Во всех случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 19 февраля в республике зарегистрировано 320 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

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