Тем, кто уже перенес ковид, стоит вакцинироваться, когда уровень антител в организме снижается до "серой зоны". Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе РБК.



Врач рассказал, что людям сейчас следует контролировать уровень антител. Делать это стоит примерно раз в два месяца, а также в случае болезни - чтобы убедиться, что защита от вируса появилась.

"Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", - сказал Чепурнов.

"Серой зона", по его словам, - это зона, когда уровень антител находится между положительным и отрицательным значениями.

"Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически "подкалываться" той или иной вакциной - благо их в ближайшее время появятся десятки", - посоветовал врач и добавил, что для "освежения" уровня антител будет уже достаточно одной прививки.

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