Наверх

Новости Казани и РТ

Фото ProKazan.ru

Врачи раскрыли лучшее время для прививки от коронавируса

22.02.2021, 16:18 18 0 prokazan.ru
Это следует делать в «серой зоне»

Тем, кто уже перенес ковид, стоит вакцинироваться, когда уровень антител в организме снижается до "серой зоны". Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе РБК.

Врач рассказал, что людям сейчас следует контролировать уровень антител. Делать это стоит примерно раз в два месяца, а также в случае болезни - чтобы убедиться, что защита от вируса появилась. 

"Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", - сказал Чепурнов.

"Серой зона", по его словам, - это зона, когда уровень антител находится между положительным и отрицательным значениями.

"Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически "подкалываться" той или иной вакциной - благо их в ближайшее время появятся десятки", - посоветовал врач и добавил, что для "освежения" уровня антител будет уже достаточно одной прививки. 

Другие новости: 

- В Татарстане за сутки госпитализировали 24 больных коронавирусом

- Стало известно, как много людей уже сделали вакцину в Татарстане 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Стало известно, как много людей уже сделали вакцину в Татарстане
В Казани уже пятый день не могут найти пропавшую женщину
В Татарстане за сутки госпитализировали 24 больных коронавирусом
В Казани фура с продуктами для «Магнита» протаранила несколько машин и едва не покалечила водителя
«Возьми лопату и почисти»: власти в Татарстане ответили на возмущение жителей нечищенными дорогами
После гибели молодых татарстанцев, отравившихся угарным газом, в Казани возбудили уголовное дело
«Страшно спать ложиться»: в Казани из-за бездействия электриков загорелась квартира
Синоптики предупреждают жителей Татарстана о тумане
В Татарстане живет женщина с именем Президент Россия Викторовна
«Не мог выговорить ни слова»: в Казани пьяный водитель вылетел на трамвайные пути
Депутаты Госсовета Татарстана поддержали изменение закона о митингах в республике
«Моя горячая кровь, сведет вас с ума»: девушка из Казани искала мужа на программе «Давай поженимся»
«Позвонил, сказал, что теряет сознание»: в Казани из-за отравления угарным газом погибли двое мужчин
Перевозчик вынуждено отменил льготный проезд из Зеленодольска до Казани
Пытался остановить руками: в Казани фура с продуктами чуть не задавила водителя
В пятиэтажке Казани произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей
Митрополит Казанский и Татарстанский: «Вопрос вакцинации от коронавируса не религиозных взглядов»
За сутки в Татарстане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом
При пожаре квартиры в 13-этажном доме в Казани погиб мужчина
«Необычно в новой роли»: певец Элвин Грей принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ