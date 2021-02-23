Среди жителей Казани снова растет недовольство коммунальщиками. Как рассказали казанцы в социальных сетях, на Горьковском шоссе пешеходы вынуждены обходить по проезжей части огромную кучу снега на тротуаре - ее создали при уборке дороги.

"На Горьковском шоссе коммунальщики так увлеклись уборкой снега, что совсем забыли про пешеходов. Людям приходится обходить огромную гору снега через проезжую часть", - говорится в посте.

"Такое впечатление, что мэрия считает, что пешеходов в Казани вообще не существует. Для машин условия создают, а про людей забывают. Пешком одну остановку пройти во многих случаях вообще не осуществимо."

"Метшину показать нужно всю эту кашу."

"В мэрии пешком не ходят"

"На Фермском шоссе, вдоль Верхнего кабана тоже все тропинки завалили. Итак после строительства Бкк тротуар завалили, а сейчас вообще приходиться выходить на дорогу. Вообще о пешеходах не думают", - поддержали горожане автора сообщения.

Напомним, ранее пользователи соцсетей жаловались на электриков, предположительно из-за бездействия которых в Казани загорелась квартира.

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