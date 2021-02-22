В соцсетях опубликовали видеозапись с собрания жителей села Богородского недалеко от Казани. На нем, как утверждают в комментариях пользователи, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов выступил с речью по поводу нечищенных дорог. Он заявил:

"Если вы беспокоитесь, как папаша за своего ребенка, возьми лопату и почисти!"

Такая фраза чиновников вызвала возмущение жителей.

"Власть, которую мы заслужили", - высказались жители.

"И я еще ему должен платить ЗП со своих налогов?" - отметили они.

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