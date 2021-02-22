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Фото ProKazan.ru

«Возьми лопату и почисти»: власти в Татарстане ответили на возмущение жителей нечищенными дорогами

22.02.2021, 10:33 260 4
Анастасия Чернядьева
Люди возмутились подобным ответом

В соцсетях опубликовали видеозапись с собрания жителей села Богородского недалеко от Казани. На нем, как утверждают в комментариях пользователи, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов выступил с речью по поводу нечищенных дорог. Он заявил:

"Если вы беспокоитесь, как папаша за своего ребенка, возьми лопату и почисти!"

Такая фраза чиновников вызвала возмущение жителей.

"Власть, которую мы заслужили", - высказались жители. 

"И я еще ему должен платить ЗП со своих налогов?" - отметили они. 

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комментарии

Горожанин
345
22 февраля 2021
10:45
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Горожанин
344
22 февраля 2021
10:51
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Ага
1
22 февраля 2021
11:01
Я давно предлагал уже использовать принудительный труд вместо ареста задержанных на незаконных митингах в поддержку навальнова. Если бы бесполезные либероиды почаще махали лопатой искупая свои преступления трудом то весь Татарстан был бы чистый без единой снежинки но у нас почему то нянчатся с этими обрыганами играя в гуманизм
Горожанин
217
22 февраля 2021
11:08
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