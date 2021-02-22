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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани фура с продуктами для «Магнита» протаранила несколько машин и едва не покалечила водителя

22.02.2021, 11:35 40 1 prokazan.ru
Это произошло на Сахарова

В Казани фура от продуктового магазина "Магнит" протаранила несколько машин, припаркованных поблизости, и чуть не покалечила водителя: он пытался остановить ее руками и вовремя отпрыгнул. 

ДТП произошло на улице Сахарова. Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что грузовая машина неожиданно покатилась назад, а водитель в это время попытался остановить ее руками. Однако когда фура уже была в паре секунд от столкновения, мужчина отпрыгнул, спася себя от серьезных травм.

Судя по словам очевидцев, никто не пострадал. Повреждения получили только две машины с паковки - Kиа и Сузуки.

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ДТП Казань
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комментарии

Горожанин
0
22 февраля 2021
11:47
Что , опять?

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