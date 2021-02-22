В Зеленодольске живет 39-летняя женщина, которая сменила свое настоящее имя и фамилию на «Президент Россия». Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Женщина поменяла имя в июне 2020 года, но родственники не оценили ее задумку и просят поменять обратно. Родом Россия из Уфы, но живет у родителей в Татарстане.

«Должна быть Россия Владимировна»

«Хоть бы фото не показывали»

«Ее выбор, в свободной стране живем»

«Ну да, теперь отчество не подходит», - пишут жители в комментариях.

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