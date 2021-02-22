Ночью и утром 22 февраля по информации Гидрометцентра Татарстана в регионе ожидается туман. Осадков не будет, на дорогах гололедица.

Так, 22 февраля днем будет -18…-23 градуса, ночью и утром -24…-29 градусов, при прояснении -32…-37 градусов.

Самый холодный день обещают 23 февраля. Днем температура опустится до -23…-28 градусов, ночью и утром -30…-35 градусов, в низких местах до -39 градусов, на дорогах гололедица. Также днем местами порывистый сильный 15-17 м/с.

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