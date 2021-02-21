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Фото: соцсети

Перевозчик вынуждено отменил льготный проезд из Зеленодольска до Казани

21.02.2021, 16:36 84 1 prokazan.ru

С 1 марта по маршруту Казань-Зеленодольск отменяются все льготы. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского ПАТП.

«Миндортранс Татарстана в 2021 году отказалось компенсировать предприятию расходы за перевозку граждан по социальному проездному. В связи с отсутствием субсидий компания вынуждено отменяет все льготные поездки по маршрутам: № 104 «Казань - Зеленодольск», № 104а «Остановочный пункт г. Зеленодольск - Казань - Остановочный пункт г. Зеленодольск», - говорится в сообщении.

Ранее в Казани комитет по транспорту одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 марта, если пассажир платит наличными, то билет будет стоить 35 рублей, а не 30, как сейчас.

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комментарии

Гараж
0
21 февраля 2021
16:45
Они катались все туда ,обратно, но так ниче и не заработали.

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