В сети появилось видео, на котором фура с продуктами внезапно покатилась, и водитель попытался ее остановить. Это все произошло в Казани на улице Сахарова.

На кадрах видно, как большегруз скатывается на стоящую легковушку, а водитель бежит и пытается остановить ее в одиночку, естественно у него ничего не получилось и фура врезалась в машину. К счастью, мужчина успел отскочить, иначе он впечатался бы в машину.

«Как так вообще?»

«Бедный мужчина, еще бы чуть-чуть и все»

«Такой смешной, голыми руками фуру решил остановить»

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