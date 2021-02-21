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Фото: скриншот видео

Пытался остановить руками: в Казани фура с продуктами чуть не задавила водителя

21.02.2021, 14:54 221 1 prokazan.ru

В сети появилось видео, на котором фура с продуктами внезапно покатилась, и водитель попытался ее остановить. Это все произошло в Казани на улице Сахарова.

На кадрах видно, как большегруз скатывается на стоящую легковушку, а водитель бежит и пытается остановить ее в одиночку, естественно у него ничего не получилось и фура врезалась в машину. К счастью, мужчина успел отскочить, иначе он впечатался бы в машину.

«Как так вообще?»

«Бедный мужчина, еще бы чуть-чуть и все»

«Такой смешной, голыми руками фуру решил остановить»

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комментарии

Гараж
0
21 февраля 2021
15:43
Я часто замечаю что водитель фуры чувствует себя важнее чем водитель Газели.
Горожанин
0
21 февраля 2021
16:05
Переработал, про стояночный тормоз забыл . А ведь сбоку "башмак" есть , для предотвращения отката , но здесь реакция и соображать надо и он не для крайних случаев , а для предупреждения отката при ремонте или стоянке на уклоне.

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