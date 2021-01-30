Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков вакцин от коронавируса проверить их на халяльность. Таким образом, представители управления хотят убедиться в безопасности вакцины для исповедующих ислам.

«Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности. Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению», - отметил председатель комитета по стандарту "Халяль" при ДУМ Татарстана Ирек Зиганшин.

Как пишет РИА-Новости, в случае если запрещенные компоненты будут обнаружены в вакцинах, то будет собрание улемов ДУМ Татарстана, где примут решение, можно прививаться верующим или нет.

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