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Фото: ProKazan

ДУМ Татарстана одобрило вакцинацию от ковида для мусульман

16.02.2021, 10:52 124 9 prokazan.ru

Духовное управление мусульман Татарстана сообщает о допустимости использования вакцины от коронавируса для мусульман. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията

«Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шар. Независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман», - отметили в пресс-службе.

Также ДУМ республики рекомендует перед прививкой обращаться к вирусологам, иммунологам и другим специалистам за консультацией.

Ранее ДУМ РТ запросило у создателей вакцины от коронавируса раскрыть состав и проверить ее на халяльность. 

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
16 февраля 2021
11:21
А это мы без вас знали , не чешите где не надо.
Мусульманин
1
16 февраля 2021
11:23
Состав в студию!
Горожанин
1
16 февраля 2021
12:00
Другие лекарства пьют не смотрят халяль не халяль
Горожанин
6
16 февраля 2021
12:39
Откуда знаешь? Все смотрят. И состав читают. Содержащие спирт и желатин не покупают. Только в крайних случаях и если нет замены.
В ответ на комментарий пользователя
Другие лекарства пьют не смотрят халяль не халяль
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Колян
1
16 февраля 2021
12:40
В 2000 г в армии тушёнку не один дагестанец не брезговал свиную есть , правда , некоторые из них ели по ночам , алах не видел потому-то !
В ответ на комментарий пользователя
Откуда знаешь? Все смотрят. И состав читают. Содержащие спирт и желатин не покупают. Только в крайних случаях и если нет замены.
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Горожанин
1
16 февраля 2021
13:21
Меня ваши армейские не интересуют. У всех как на подбор был дагнстанец, который по ночам ел мвин ну и пил водку из чайника. Это вообще в армии так положено, нет распорядка- когда хочу тогда ем и водка в свободном доступе? Я написала про моих религиозных родственников. Хоть обминусьтесь. Добавлю: квас и кефир тоже не пьют. И сыр с сычужным ферментом не покупают. В отличие от вас мне нет причины выдумывать. Когда в гости приходят, с такими родственниками тяжело.
В ответ на комментарий пользователя
В 2000 г в армии тушёнку не один дагестанец не брезговал свиную есть , правда , некоторые из них ели по ночам , алах не видел потому-то !
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Горожанин
1
16 февраля 2021
13:22
Армейские сказки*
В ответ на комментарий пользователя
В 2000 г в армии тушёнку не один дагестанец не брезговал свиную есть , правда , некоторые из них ели по ночам , алах не видел потому-то !
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Мусульманин
1
16 февраля 2021
13:24
Дурак ты, Колян!
В ответ на комментарий пользователя
В 2000 г в армии тушёнку не один дагестанец не брезговал свиную есть , правда , некоторые из них ели по ночам , алах не видел потому-то !
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Стас
0
16 февраля 2021
14:09
Моразм полный.

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