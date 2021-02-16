Духовное управление мусульман Татарстана сообщает о допустимости использования вакцины от коронавируса для мусульман. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията

«Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шар. Независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман», - отметили в пресс-службе.

Также ДУМ республики рекомендует перед прививкой обращаться к вирусологам, иммунологам и другим специалистам за консультацией.

Ранее ДУМ РТ запросило у создателей вакцины от коронавируса раскрыть состав и проверить ее на халяльность.

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