Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника транспортного предприятия. Его подозревают в даче ложных показаний в суде в деле о гибели ребенка. Мужчина хотел освободить от уголовной ответственности руководителя компании. Об этом сообщает приволжское следственное управление на транспорте СКР.

«В сентябре 2019 года подозреваемый дал ложные показания судье по проводимым строительным работам на Волге у Козьмодемьянска под руководством главного инженера. Работы были проведены с нарушениями, которые повлекли гибель 7-летнего мальчика. Также ложные показания дали еще трое рабочих», - говорится в сообщении.

Одному рабочему уже назначили штраф за ложные показания, в отношении остальных в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее, следствие установило, что ребенок погиб, так как смог свободно пройти на не отремонтированную часть причальной стенки. Мальчик упал в воду и погиб.

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