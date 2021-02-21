Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Экс-сотрудника транспортного предприятия в РТ осудят за ложные показания в деле о гибели ребенка

21.02.2021, 09:57 137 0 prokazan.ru

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника транспортного предприятия. Его подозревают в даче ложных показаний в суде в деле о гибели ребенка. Мужчина хотел освободить от уголовной ответственности руководителя компании. Об этом сообщает приволжское следственное управление на транспорте СКР.

«В сентябре 2019 года подозреваемый дал ложные показания судье по проводимым строительным работам на Волге у Козьмодемьянска под руководством главного инженера. Работы были проведены с нарушениями, которые повлекли гибель 7-летнего мальчика. Также ложные показания дали еще трое рабочих», - говорится в сообщении.

Одному рабочему уже назначили штраф за ложные показания, в отношении остальных в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее, следствие установило, что ребенок погиб, так как смог свободно пройти на не отремонтированную часть причальной стенки. Мальчик упал в воду и погиб.

К другим новостям: 

- "Ждите писем счастья!": полицейский в казанском метро фотографировала людей без масок. 

- В Татарстане почти неделю разыскивают молодого человека. Он вызвал такси, но так и не уехал. Приметы пропавшего и куда обращаться, сели вы его видели.

Татарстан Казань Общество Правоохранители Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

При пожаре квартиры в 13-этажном доме в Казани погиб мужчина
«Необычно в новой роли»: певец Элвин Грей принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана
«Ждите писем счастья»: в казанском метро заметили полицейского, которая снимала людей без масок
Перестал выходить на связь: почти неделю в Татарстане разыскивают молодого человека
В Казани женщина-предприниматель похитила из бюджета почти миллион при поставках спецодежды
Все жилые дома в Казани планируется оснастить приборами погодного регулирования
Живые души: в Казани выставили на продажу общежитие вместе с его жителями
Закапывал жертв заживо: на свободу досрочно вышел один из самых опасных бандитов 90-х - Гоша из РТ
Двое мужчин и пенсионерка: подтверждены три новых случаях смерти от коронавируса в Татарстане
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ