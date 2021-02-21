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Фото: соцсети

«Ждите писем счастья»: в казанском метро заметили полицейского, которая снимала людей без масок

21.02.2021, 09:15 87 2 prokazan.ru

Пользователи в сети опубликовали фото девушки-полицейского в метро Казани, которая украдкой снимала людей без масок.

«В метро в Казани ездят вот такие полицейские и снимают тех, кто без масок. Интересно, куда они потом с этими фотками?», - написал автор поста.

В комментариях некоторых жителей возмутило такое поведение правоохранителей, и они предположили, что «нарушителям» потом придут письма счастья со штрафами.

«Спокойно едет домой после трудной работы»

«Как карать и штрафовать то без промедления, а как помочь и выручить и придумать способ работающий и не ущемляющий прав граждан - не в состоянии ума»

«Она как и ты едет втыкает в телефон не видно что б снимала кого-то»

«Находят по базе данных людей кого нафоткали и по адресу присылают штрафы, письма счастья!!! По рынкам вообще ходят с мини-камерами на груди снимают и фото на стол директорам рынка выписывают штрафы как юридическому лицу. Вот такая система!»

«А разве можно фоткать на свой личный телефон???»

«На простой телефон может для себя снимать а так на регистрированную технику».

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
09:22
Новость из разряда - как отнести кирпич в лес. Проказань никогда не отличалась профессионализмом, но в последнее время - абсолютная лажа.
Горожанин
0
21 февраля 2021
09:57
Зато комментарии огонь)
В ответ на комментарий пользователя
Новость из разряда - как отнести кирпич в лес. Проказань никогда не отличалась профессионализмом, но в последнее время - абсолютная лажа.
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