20 февраля утром на вокзале Серпухова неизвестный мужчина попал под поезд. Он решил перейти пути в неположенном месте, где его сбила электричка.

Мужчина скончался мгновенно, но буквально через несколько минут по тем же путям прошел товарный поезд, который расчленил тело погибшего на фрагменты. Всю эту нелицеприятную картину наблюдали пассажиры, ожидавшие электричку до Москвы.

На данный момент личность погибшего не установлена, ему было примерно 45 лет. Тело обследуют эксперты. Об этом сообщает портал oka.fm.

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