Наверх

Новости Казани и РТ

17:45, сегодня
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
17:30, сегодня
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
17:15, сегодня
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
10:40, 19.02.2021
Ты их не видишь, но они рядом: чем опасны клещи и бактерии в ваших домах и как от них избавиться
17:00, сегодня
Актер фильма «Батя», резидент Stand Up Стас Старовойтов рассказал о своем дебюте в кино
16:40, сегодня
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
16:37, сегодня
Tele2 поможет выбрать подарок к празднику
09:00, 18.02.2021
Открытие компанией «ICL» в «КидСпейс» станции по изучению детьми ИТ-профессий — новый шаг в будущее
16:22, сегодня
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца

15:57, сегодня
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
15:17, сегодня
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
17:54, 17.02.2021
Надоело прятаться от морозов? Редакция подготовила зимние идеи для теплолюбивых
15:00, сегодня
Пользователям ВТБ Онлайн стали доступны уведомления от ФССП и госорганов
14:48, сегодня
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
14:00, сегодня
Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
15:59, 17.02.2021
Что понадобится каждому казанцу, который решится переехать за границу
13:51, сегодня
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
13:17, сегодня
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
12:36, сегодня
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
15:20, 17.02.2021
Соцсети: посетители торгового центра играют в снежки на крыше здания
12:03, сегодня
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
11:15, сегодня
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
10:57, сегодня
Экс-чиновник из Казани показал отдых на Мальдивах и обнаженную Нюшу
09:57, сегодня
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
09:39, сегодня
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
09:00, сегодня
ВТБ выдал более 70 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой
08:52, сегодня
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
08:31, сегодня
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
06:00, сегодня
Суровый подарок на мужской праздник: в Татарстане 23 февраля ожидается до - 38 градусов
05:00, сегодня
Медики в Татарстане спасли 4-летнего малыша, который наелся магнитных шариков
01:00, сегодня
«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году
00:01, сегодня
Не платила налоги: за долг в 170 тысяч рублей приставы отобрали у жительницы Казани дорогой Porsche
20:00, 19.02.2021
Школьники в Татарстане могут начать изучать предметы сразу на трех языках
19:00, 19.02.2021
«Иногда нет даже на еду»: в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы
17:55, 19.02.2021
«Могла умереть во время родов»: врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину с опухолью
17:05, 19.02.2021
Еще двое мужчин и женщина скончались в Татарстане от коронавируса
16:44, 19.02.2021
В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса
15:53, 19.02.2021
Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
15:43, 19.02.2021
Под Казанью из-за сообщения о горении в школе эвакуировали 430 детей
14:55, 19.02.2021
Tele2: через 2 года большинство российских абонентов будут пользоваться виртуальной SIM-картой
14:55, 19.02.2021
На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
14:32, 19.02.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда будут принимать решения о снятии ограничений
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
13:51, 19.02.2021
Судья в Татарстане дала взятку, чтобы не попасть под суд за взятничество
13:00, 19.02.2021
Банк «Открытие»: жители ПФО рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года
12:55, 19.02.2021
За сутки в Татарстане зарегистрировали 59 новых случаев коронавируса
12:17, 19.02.2021
Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции
11:36, 19.02.2021
«Ребенок практически не дышал»: в ДРКБ Казани спасли 7-летнего ребенка с коронавирусом
11:30, 19.02.2021
Абоненты МегаФона получили доступ к международному 5G-роумингу
10:41, 19.02.2021
Сразу два рейда проведут сотрудники ГИБДД в Казани 19 февраля
10:13, 19.02.2021
ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию до 6% годовых
09:45, 19.02.2021
Затопило: на улице Халитова в Казани произошел порыв трубопровода
09:25, 19.02.2021
Tele2 запустила совместную подписку с MyBook
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
08:46, 19.02.2021
Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках
08:07, 19.02.2021
Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*
07:35, 19.02.2021
Фестиваль Arenaland Zima пройдет в Казани 21 февраля
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
02:00, 19.02.2021
В Казани собираются построить крематорий: это решит проблему переполненности кладбищ
00:01, 19.02.2021
Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД
20:00, 18.02.2021
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
19:19, 18.02.2021
В Казани с 1 марта поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
19:00, 18.02.2021
Роспотребнадзор проиграл битву: суд встал на сторону казанского театра имени Джалиля
17:39, 18.02.2021
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
17:14, 18.02.2021
В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину
Фото: news.rambler.ru

Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части

20.02.2021, 17:30 409 2 prokazan.ru

20 февраля утром на вокзале Серпухова неизвестный мужчина попал под поезд. Он решил перейти пути в неположенном месте, где его сбила электричка.

Мужчина скончался мгновенно, но буквально через несколько минут по тем же путям прошел товарный поезд, который расчленил тело погибшего на фрагменты. Всю эту нелицеприятную картину наблюдали пассажиры, ожидавшие электричку до Москвы.

На данный момент личность погибшего не установлена, ему было примерно 45 лет. Тело обследуют эксперты. Об этом сообщает портал oka.fm.

К другим новостям: 

- Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет. 

- Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца. 

Происшествия Смерть Новости России Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
«Могла умереть во время родов»: врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину с опухолью
Еще двое мужчин и женщина скончались в Татарстане от коронавируса
В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса
Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
Под Казанью из-за сообщения о горении в школе эвакуировали 430 детей
Показать больше...

комментарии

Сергей
0
20 февраля 2021
17:51
может погиб а не умер?
Горожанин
0
20 февраля 2021
17:52
Читаю такие новости, знаю Серпухов далеко но внутри одна мысль хоть бы АГА

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:46, 15.02.2021
Кредитные карты, на которых можно заработать - список, доступный казанцам
11:00, 15.02.2021
«Мобильный» февраль: весь месяц гаджеты FORZA – 2 по цене 1 в «Галамарте»!
17:26, 14.02.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз