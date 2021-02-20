В соцсетях одна из жительниц Казани пожаловалась на шумных и неадекватных девушек, которые выпивали в подъезде.

«Вот такие две "девушки" ходят по подъездам, распивают спиртные напитки, а когда им делают замечание, накидываются с бутылкой и посылают матом. Пусть увидят их родители, друзья, учителя, родственники. Может, им станет стыдно, и они одумаются», - написала автор поста.

В комментариях автора не поддержали, а даже обвинили, что она их спровоцировала.

«Спровоцировала девчонок своими угрозами. Вроде прилично одеты, и выглядят фейсами тоже нормально. Каким образом интересно малолетнего сына потерпевшей женщины напугали?»

«Ой блин а, как будто вы в подъездах пиво не пили»

«Вспомните себя. Тоже по подъездам стояли, когда холодно на улице»

«И это будущие мамы. Фу, как противно»

«Автор, ты лучше расскажи, что они тебе сделали. Так просто вижу, что вы провоцируете ни в чем не виноватых девушек».

К другим новостям:

- Власти Казани напомнили, когда можно будет оставлять машины на городских парковках бесплатно.

- В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки на коронавирус.