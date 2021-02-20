Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя Лениногорского следственного отдела и 47-летнего адвоката Адвокатской палаты республики. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По версии следствия, в июле 2020 года руководитель следкома получил через адвоката взятки в размере 4 млн рублей, от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его деяния на менее тяжкую статью. Точно таким же способом он планировал получить 3 млн рублей от другого фигуранта», - говорится в сообщении.

18 февраля оперативники пресекли преступная деятельность при передаче денег в размере 1,5 млн рублей. После задержания руководителя сразу же отстранили от занимаемой должности.

Суд Казани арестовал его до 18 апреля 2021 года.

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