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Фото: ProKazan

Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей

20.02.2021, 15:57 85 1 prokazan.ru

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя Лениногорского следственного отдела и 47-летнего адвоката Адвокатской палаты республики. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По версии следствия, в июле 2020 года руководитель следкома получил через адвоката взятки в размере 4 млн рублей, от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его деяния на менее тяжкую статью. Точно таким же способом он планировал получить 3 млн рублей от другого фигуранта», - говорится в сообщении.

18 февраля оперативники пресекли преступная деятельность при передаче денег в размере 1,5 млн рублей. После задержания руководителя сразу же отстранили от занимаемой должности.

Суд Казани арестовал его до 18 апреля 2021 года.

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комментарии

Гараж
0
20 февраля 2021
16:01
Но он 4 только взял, но это только на бельишко.
Однако суд впаяет срок, он сделал кое -что в штанишко

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