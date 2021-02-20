Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: Минздрав Татарстана

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса

20.02.2021, 13:51 20 0 prokazan.ru

На пресс-конференции руководитель управления Роспотребндзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что делать тест на антитела после того, как жители поставят прививку от коронавируса, бесполезно.

«Вакцина выходит уже в гражданский оборот, обследование на антитела после вакцинации вообще нецелесообразно. Она прошла все клинические испытания и исследования и доказала свою эффективность, исследовать и искать у себя антитела после вакцинации уже не надо», - отметила спикер.

По словам Марины Патяшиной, более 90% привитых приобретают иммунитет. Для того, чтобы защитить людей, у которых в принципе не вырабатываются антитела, нужно сформировать 70% популяционный иммунитет.

При этом тест на антитела можно сделать только в частных лабораториях.

К другим новостям: 

- Помните, мы рассказывали про бабушку, от которой отказались врачи и не хотели ее лечить. Сегодня ее родственник сообщил грустные новости.

- В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали минимальное количество заболевших коронавирусом. Сколько человек заболело. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
Суровый подарок на мужской праздник: в Татарстане 23 февраля ожидается до - 38 градусов
Медики в Татарстане спасли 4-летнего малыша, который наелся магнитных шариков
«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году
Не платила налоги: за долг в 170 тысяч рублей приставы отобрали у жительницы Казани дорогой Porsche
Школьники в Татарстане могут начать изучать предметы сразу на трех языках
«Иногда нет даже на еду»: в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы
«Могла умереть во время родов»: врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину с опухолью
Еще двое мужчин и женщина скончались в Татарстане от коронавируса
В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса
Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
Под Казанью из-за сообщения о горении в школе эвакуировали 430 детей
На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ