На пресс-конференции руководитель управления Роспотребндзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что делать тест на антитела после того, как жители поставят прививку от коронавируса, бесполезно.

«Вакцина выходит уже в гражданский оборот, обследование на антитела после вакцинации вообще нецелесообразно. Она прошла все клинические испытания и исследования и доказала свою эффективность, исследовать и искать у себя антитела после вакцинации уже не надо», - отметила спикер.

По словам Марины Патяшиной, более 90% привитых приобретают иммунитет. Для того, чтобы защитить людей, у которых в принципе не вырабатываются антитела, нужно сформировать 70% популяционный иммунитет.

При этом тест на антитела можно сделать только в частных лабораториях.

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