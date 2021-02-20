В Казани муниципальные парковки в праздники будут работать бесплатно. Об этом сообщили в группе Казанский паркинг.

«В связи с долгими выходными на этот раз оставить машину бесплатно можно с 20 до 23 февраля включительно», - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Казани определили дни в 2021 году, когда машину можно будет оставлять бесплатно.

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