Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: соцсети

Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля

20.02.2021, 14:48 55 3 prokazan.ru

В Казани муниципальные парковки в праздники будут работать бесплатно. Об этом сообщили в группе Казанский паркинг.

«В связи с долгими выходными на этот раз оставить машину бесплатно можно с 20 до 23 февраля включительно», - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Казани определили дни в 2021 году, когда машину можно будет оставлять бесплатно.

Читайте также:

- В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки на коронавирус.

- Помните, мы рассказывали про бабушку, от которой отказались врачи и не хотели ее лечить. Сегодня ее родственник сообщил грустные новости. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
Суровый подарок на мужской праздник: в Татарстане 23 февраля ожидается до - 38 градусов
Медики в Татарстане спасли 4-летнего малыша, который наелся магнитных шариков
«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году
Не платила налоги: за долг в 170 тысяч рублей приставы отобрали у жительницы Казани дорогой Porsche
Школьники в Татарстане могут начать изучать предметы сразу на трех языках
«Иногда нет даже на еду»: в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы
«Могла умереть во время родов»: врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину с опухолью
Еще двое мужчин и женщина скончались в Татарстане от коронавируса
В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса
Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
Показать больше...

комментарии

Обыватель
0
20 февраля 2021
14:58
В отличие от властей моя парковочка круглый год бесплатна. Для всех молодых и красивых мужчинок.
Гараж
0
20 февраля 2021
14:59
Парковка много в этом слове для гонщика судьбы слилось.
Здесь много разных вечных криков и много масла даже разлилось.
Горожанин
0
20 февраля 2021
15:25
Приятно! После 6 бесплатно тоже отличная идея

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ