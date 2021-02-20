В начале февраля журналист Prokazan.ru рассказывал историю жителя Казани о лечении бабушки. По словам мужчины, в больнице от бабушки просто отказались и не обращали внимания на ее жалобы. 20 февраля утром казанец сообщил нам, что бабушка умерла.

«Умерла сегодня в третьем часу ночи. Вердикт врачей – не долечили ее...», - написал мужчина.

Ранее он рассказал, что бабушка попала в больницу с коронавирусом. Там женщина получила травму: бабушка упала в туалете, у нее выявили гематому, но врачи не обратили на это внимание. После этого ее перевели в другое учреждение, но и там женщине не помогли.

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