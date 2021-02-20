За сутки в Татарстане выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. 25 из них отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших четыре человека от 18 до 30 лет, 17 человек до 50 лет, 15 человек до 60 лет, 9 человек до 80 лет, пять человек до 90 лет.

На 20 февраля в Татарстане новые случаи коронавируса выявили в 13 районах. В Казани – 21 заразившийся. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 543 зараженных, выздоровело 14 163 человека, за сутки 68 человек.

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