Магнитные конструкторы, набравшие популярность среди детей и их родителей, могут убить ребенка. Если вовремя не оказать ему помощь. Об одном из таких случаев рассказал Первый канал.

Четырехлетний кроха проглотил 15 магнитных шариков. И только помощь хирургов спасла его, в результате успешно проведенной операции шарики удалось извлечь из желудка и кишечника. Жизни крохи сейчас ничего не угрожает.

Нужно отметить, что магнитные шарики ребенок поедал не сразу, а постепенно. Он с родителями приехал из Москвы в Татарстан в гости. Как в распоряжении ребенка оказались мелкие детали магнитного конструктора, сказать сложно. Нужно лишь отметить, что сцепление между ними основано на сильном магнитном притяжении между деталями. За двое суток малыш употребил внутрь 15 деталей.

Но этот малыш - не единственная жертва новомодных магнитных игрушек. Недавно в Москве была ГКБ имени Сперанского провели сложную операцию по спасению годовалого крохи, который умудрился проглотить 117(!) магнитных шариков от конструктора. Кроху спасло только то, что все шарики слиплись в желудке, не прошли в кишечник. Так их и удалось извлечь.

Читайте также: