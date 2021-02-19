Чиновники от образования в Татарстане задумались о мультилингвальном режиме школьного обучения, популярном во всем мире. Дети могут начать изучать основные школьные дисциплины на трех языках: русском, татарском и английском.

На английский и татарский, уверены специалисты, можно перевести в оперативном режиме учебники минимум по 4 дисциплинам. Об этом заявила пресс-служба Минобрнауки РТ.

Проект станет частью образовательного процесса в регионе, и если согласование пройдет успешно, то учить на трех языках сразу дети начнут историю, биологию, математику и географию. Другие предметы, возможно, добавят в мультилингвальное преподавание позднее.

Об инициативе заявили на заседании круглого стола «Современные образовательные траектории в преподавании родных языков и литератур в республике Татарстан» после вполне успешного опыта внедрения комплекса «Адымнар».

Предполагается, что нововведение должно коснуться не только учебных заведений со статусом гимназий и лицеев, но и всех остальных школ республики.

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