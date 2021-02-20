42-летняя жительница Казани решила, что налоги платить не обязательно, и с 2019 года успешно уклонялась. Долг скопился внушительный - 170 тысяч рублей.

Судебные приставы провели совместный рейд с дорожными инспекторами. Аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав" помог выявить четырехколесное имущество должница. Porsche Cayenne нашли на Оренбургском тракте Казани, сразу отобрали и отправили на хранение на спецстоянку.

У владелицы иномарки есть срок урегулировать вопрос. Если она выплатит задолженность, машину ей вернут. Если же снова проигнорирует требование приставов, Porsche Cayenne отправится на принудительную реализацию.

Сумму долга после продажи поделят: часть отправится на погашение долга, а остатки вернут теперь уже бывшей владелице авто.

"Дорожный пристав" уже помог собрать более 1 миллиона задолженностей самого разного вида, и это только за первые 2 месяца 2021 года.

Этот аппаратный комплекс считывает регистрационный знак машины и быстро находит по нему владельца, проверяя, есть ли он в действующей базе приставов. Комплекс считывает номера с нескольких полос дороги одновременно.

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