Прокуратура Приволжского района Казани требует наказать руководителя управляющей компании, после того, как местный житель получил травму от упавшей с крыши глыбы льда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Инцидент произошел 24 января на улице Мавлютова. УК не почистила снег и лед с крыши дома, а также не было никаких ограждений. В ходе проверки выяснилось, что придомовая территория полностью была завалена снегом, реагентами ее никто не обрабатывал. Мусор не вывозили, на лестничных клетках был хлам и отслоение штукатурки», - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении директора управляющей компании возбуждено административное дело. Также прокуратура потребовала исправить все недочеты.

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