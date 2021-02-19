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Фото: ProKazan

На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК

19.02.2021, 14:55 105 2 prokazan.ru

Прокуратура Приволжского района Казани требует наказать руководителя управляющей компании, после того, как местный житель получил травму от упавшей с крыши глыбы льда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Инцидент произошел 24 января на улице Мавлютова. УК не почистила снег и лед с крыши дома, а также не было никаких ограждений. В ходе проверки выяснилось, что придомовая территория полностью была завалена снегом, реагентами ее никто не обрабатывал. Мусор не вывозили, на лестничных клетках был хлам и отслоение штукатурки», - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении директора управляющей компании возбуждено административное дело. Также прокуратура потребовала исправить все недочеты.

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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2021
16:15
Так вроде уже наказали...
Горожанин
0
19 февраля 2021
16:24
испугом отделался

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