19 февраля в пожарную охрану поступило сообщение от женщины о горении библиотеки на четвертом этаже в лицее Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
«По месту вызова выехали спасатели. По данному адресу действительно был лицей, но здание составляет 3 этажа. Также было установлено, что администрация школы получила информацию от пожарной охраны и провела эвакуацию 430 учащихся и 30 человек персонала», - говорится в сообщении.
В 12:53 осмотр помещений был завершен, оказалось, ложный вызов. Ученики вернулись
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А после там надеть медаль и даже счастливо жениться.
Один герой к пожару подошёл, горела школа, частое явление.
Один мальчишка двойку получил
братьям и сестрам скажем так на удивление.
И школа загорелась вдруг, простор братве для героизма.
Но школа та пуста была и нету места здесь для анархизма.
Тогда товарищ вдруг смекнул ударил он в стекло рукою.
Кровь побежала по руке большою длинною рекою.
И он орал на весь район. Герой я здесь, я весь в крови в больницу вы меня везите.
И прессу ,прессу для поддержки сил, туда вы быстро пригласите.
И уважение он имел, разрезал руку как в сражение.
И директрисса понеслась с завхозом всем на удивленье.
И на кровати он лежал как древний император Рима.
И всем приказы отдавал скрипела там под ним перина.
Теперь он в славе, он герой, и все трепещут от восторга.
Ему сказали, повезло ты рядом был почти от морга.