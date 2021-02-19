19 февраля в пожарную охрану поступило сообщение от женщины о горении библиотеки на четвертом этаже в лицее Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«По месту вызова выехали спасатели. По данному адресу действительно был лицей, но здание составляет 3 этажа. Также было установлено, что администрация школы получила информацию от пожарной охраны и провела эвакуацию 430 учащихся и 30 человек персонала», - говорится в сообщении.

В 12:53 осмотр помещений был завершен, оказалось, ложный вызов. Ученики вернулись

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