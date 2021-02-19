В детской республиканской клинической больнице спасли семилетнего ребенка, которому вырезали аппендицит, а после столкнулись с осложнениями в виде коронавируса. Об этом сообщается на странице больницы в соцсетях.

«Ребенка привезли с резкими болями в животе, тошнотой и высокой температурой. Врачи вырезали ему аппендицит. Но на следующий день у малыша резко упала сатурация, вызванная двусторонней пневмонией. Оказалось, что не так давно вся его семья перенесла вирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

По словам врачей, у пациента после перенесенного заболевания и ослабления иммунитета появилась предрасположенность к воспалительным процессам. У ребенка пострадали легкие. Специалисты с помощью хирургической манипуляции извлекали патологическое содержимое из грудной полости – воздух, кровь.

На данный момент ребенка уже выписали домой.

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