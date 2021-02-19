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Фото: ProKazan

Сразу два рейда проведут сотрудники ГИБДД в Казани 19 февраля

19.02.2021, 10:41 23 1 prokazan.ru

В Казани 19 февраля пройдет сразу два рейда. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

Так, сотрудники будут выявлять пьяных водителей. Рейд пройдет с 19:00 до 04:00. В Госавтоинспекции отметили, что за вождение в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо лишение прав управления до 24 месяцев. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.

Второй рейд по проверке общественного транспорта и такси пройдет с 14:30 до 17:00. Водителей призывают привести транспорт в соответствие с требованиями основных положений по допуску к эксплуатации.

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комментарии

Обыватель
0
19 февраля 2021
10:45
А когда проведут рейд, в ходе которого красавцы в форме будут заходить в автобус и трогать желающих за... я бы покатался и показал Хаматжону, как должен выглядеть мужчина, а не в дырявых трениках, шлепках и с насваем

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