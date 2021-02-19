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Затопило: на улице Халитова в Казани произошел порыв трубопровода

19.02.2021, 09:45 122 2 prokazan.ru

Утро для жителей улицы Халитова в Казани не задалось. Всю дорогу затопило из-за порыва трубопровода. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Халитова потоп», - пишут пользователи.

При этом жители сообщают, что такие порывы там происходят не раз.

«Я развернулась от греха подальше»

«Круглогодичная лужа, это нормально»

«Там весна уже!»

«Каждую весну такая история»

«Смотрю на фото, и даже слов нет!».

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2021
10:09
Радоваться надо , жизнь течет значит , че.
Гараж
1
19 февраля 2021
10:27
А на Марс сел Перентерватиз. Он имеет вирталет корый будет искать там сероводород.
В ответ на комментарий пользователя
Радоваться надо , жизнь течет значит , че.
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