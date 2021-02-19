Утро для жителей улицы Халитова в Казани не задалось. Всю дорогу затопило из-за порыва трубопровода. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Халитова потоп», - пишут пользователи.

При этом жители сообщают, что такие порывы там происходят не раз.

«Я развернулась от греха подальше»

«Круглогодичная лужа, это нормально»

«Там весна уже!»

«Каждую весну такая история»

«Смотрю на фото, и даже слов нет!».

К другим новостям:

- Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках. На дорогах несколько аварий. Куда не соваться.

- Пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году. Потерпевшей было 16 лет. Что теперь будет мужчине.