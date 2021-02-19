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Фото: news.myseldon.com

Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу

19.02.2021, 05:00 1 prokazan.ru
Одно из подконтрольных Сберу коллекторских агентств АБК решило узнавать, что чувствуют должники, по их голосу. Взыскатели научились оценивать эмоции абонента. Технологию пока распространили только на тех, кто задолжал банку, но потом сферу применения могут и расширить.
 
Генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий заявил, что технология оценивает все интонационные особенности речи должника во время телефонного разговора с коллектором, и это помогает сотруднику агентства правильно выбирать дальнейшую тактику ведения разговора.
 
Технология разрабатывалась на протяжении 2 лет. Разработчиком стала VS Robotics.
"Умная" система встроена в программу, которую применяют в работе операторы агентства. В режиме реального времени она записывает и производит анализ голоса человека и выдает результат сотруднику.
 
Разработчики научили программу понимать 7 видов реакций должников: радость, удивление, равнодушие, страх, уныние, раздражительность и злобу. Программа не только определяет изменения эмоционального настроя, но и подсказывает, какой моделью воспользоваться дальше в разговоре. Сбер уже заявил, что технология достаточно перспективна.
 
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Злобный Аноним
0
19 февраля 2021
06:07

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