КПРФ в Казани намерена провести митинг 23 февраля несмотря на то, что мэрия города его не согласовала. Акция приурочена не только к 103-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, но и против политических репрессий.

Ранее татарстанское отделение партии обращалось в мэрию Казани с заявлением на согласование мероприятия, однако в нем было отказано по причине эпидемиологической ситуации.

"Лицемерие властных структур Казани становится вдвойне очевидным после разрешения с их стороны либеральным "оппозиционерам" на проведение акций в поддержку Алексея Навального. [согласованная акция прошла 14 февраля, но ее организовали не сторонники Навального. Митинги Штаба 23 и 31 января были несанкционированными - прим.ред.] Только из одного этого ясно, что олигархия считает своим главным врагом именно КПРФ. Верхи боятся, что партия, исповедующая пользующиеся общественным авторитетом идеи Ресоветизации, соберёт на площадях внушительное количество людей", - говорится на сайте Московского городского отделения партии.

Сейчас, как уточнили в партии, формат мероприятий будет зависеть "от дальнейших обстоятельств", однако в КПРФ заявили, что "празднование Дня Рабоче-Крестьянской Красной Армии не сорвать!". Напомним, что в Казани после двух несанкционированых митингов в суд поступило 590 дел.

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