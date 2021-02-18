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Фото: ProKazan

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 60 новых случаев коронавируса

18.02.2021, 12:35 34 0 prokazan.ru

18 февраля в Татарстане выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 26 человек отвезли в больницу, остальные лечатся на дому.

Так, среди заболевших один ребенок до 18 лет, восемь человек до 30 лет, 17 человек до 50 лет, семь человек до 60 лет, 15 человек до 70 лет, восемь человек до 80 лет, четыре человека до 90 лет.

В Казани зарегистрировали 34 случая заражения вирусом. Всего за сутки коронавирус обнаружили в 11 районах Татарстана. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 17 427 случаев вируса, выздоровело 13 992 человека, 118 за сутки.

К другим новостям: 

- Вчера в Казани столкнулись два... троллейбуса. Все бы ничего, но в ДТП пострадали три пассажирки. 

- На 83 году жизни скончался известный и всеми любимый актер Андрей Мягков. 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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