На заседании Госсовета Татарстана министр внутренних дел Артем Хохорин рассказал о преступлениях, которые совершают иностранцы. По его словам объем таких преступлений не превышает 1%.
Также он сообщил, что не так давно на учет была поставлена преступная группа из Азербайджана за разборки у ресторана «Султанат» в Казани. На данный момент двое задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело.
Детали преступления не раскрываются.
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