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Фото: ProKazan

В Татарстане азербайджанскую ОПГ поставили на учет

18.02.2021, 12:13 168 7 prokazan.ru

На заседании Госсовета Татарстана министр внутренних дел Артем Хохорин рассказал о преступлениях, которые совершают иностранцы. По его словам объем таких преступлений не превышает 1%.

Также он сообщил, что не так давно на учет была поставлена преступная группа из Азербайджана за разборки у ресторана «Султанат» в Казани. На данный момент двое задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело.

Детали преступления не раскрываются.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
40
18 февраля 2021
12:17
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Горожанин
1
18 февраля 2021
12:21
Дожили азеры уже у нас опг создали и верховодят в Казани, как допустили такое.Раньше помним милиция и наши группирвки их дальше колхозного рынка не пускали, да и там тормошили , этим азерам быдо тут некомфортно существовать, а уж тем более , им не давали объединяться , т.к. их было в Казани мало. Позор, мусор всякий теперь заезжает в Казань и бесчинствует!
Горожанин
0
18 февраля 2021
12:26
Поставили на учет . В смысле - сколько с них взяли ?
Обыватель
40
18 февраля 2021
12:37
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Гараж
29
18 февраля 2021
13:21
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Горожанин
0
18 февраля 2021
13:22
А разве ОПГ не запрещены ? Странно...
Ага
0
18 февраля 2021
13:23
А эти горячие южные мужчинки случайно не промышляют взятием в сладкий сексуальный плен мальчиков? Мы с ребятами из штаба кремлеботов тогда к ним побежим за утехами!

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