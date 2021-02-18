На заседании Госсовета Татарстана министр внутренних дел Артем Хохорин рассказал о преступлениях, которые совершают иностранцы. По его словам объем таких преступлений не превышает 1%.

Также он сообщил, что не так давно на учет была поставлена преступная группа из Азербайджана за разборки у ресторана «Султанат» в Казани. На данный момент двое задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело.

Детали преступления не раскрываются.

К другим новостям:

- Если вы собирались в Аметьево, то не торопитесь. Там автобус столкнулся с легковушкой и перекрыл въезд и выезд.

- На 83 году жизни скончался известный и всеми любимый актер Андрей Мягков.