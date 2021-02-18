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Фото: соцсети

Из-за ДТП с автобусом в поселке Аметьево заблокирован въезд и выезд

18.02.2021, 11:48 134 1 prokazan.ru

В Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Заблокирован въезд и выезд в поселок Аметьево», - пишут в сети.

ДТП произошло около 11:00, на данный момент там собирается пробка, дорогу до сих пор не освободили. А в комментариях ругаются на водителей автобусов.

«Автобусы нарушают как могут! То по левой полосе гоняют, то включают поворотник направо, а едут налево»

«Опять автобус!»

«Ведь там только один въезд и выезд».

К другим новостям: 

- Вчера в Казани столкнулись два... троллейбуса. Все бы ничего, но в ДТП пострадали три пассажирки. 

- Врач призывной комиссии брала деньги, чтобы "отмазать" призывников от службы... Но на самом деле не имела таких компетенций. Какое наказание ей назначили.

ДТП Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2021
12:01
Уже понятно , итог непрофес сионализма шоферов краснобусов . А одна из причин этого появляющего явления , жёсткие условия работы , направленные на получение большей прибыли . Торопятся , теряются , нарушают и т.д. и т.п.

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