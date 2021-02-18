В Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Заблокирован въезд и выезд в поселок Аметьево», - пишут в сети.

ДТП произошло около 11:00, на данный момент там собирается пробка, дорогу до сих пор не освободили. А в комментариях ругаются на водителей автобусов.

«Автобусы нарушают как могут! То по левой полосе гоняют, то включают поворотник направо, а едут налево»

«Опять автобус!»

«Ведь там только один въезд и выезд».

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- Вчера в Казани столкнулись два... троллейбуса. Все бы ничего, но в ДТП пострадали три пассажирки.

- Врач призывной комиссии брала деньги, чтобы "отмазать" призывников от службы... Но на самом деле не имела таких компетенций. Какое наказание ей назначили.