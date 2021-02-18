Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Врач призывной комиссии в Казани брала деньги, чтобы «отмазать» призывников от службы

18.02.2021, 10:33 140 0 prokazan.ru

Приволжский суд Казани вынес приговор врачу-офтальмологу призывной комиссии, которая брала деньги и «отмазывала» призывников от службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В суде установлено, что с декабря 2013 года по июнь 2019 года подсудимая получала через еще двух фигурантов дела 320 тысяч рублей в качестве вознаграждения за содействие в принятии решения об освобождении от прохождения службы и выдаче военного билета. При этом женщина не имела полномочий принимать решение», - говорится в сообщении.

В июне 2019 года одного из посредников задержали при передаче денег. Свою вину подсудимые признали полностью. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, двух посредников к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

К другим новостям: 

- Появились подробности вчерашнего взрыва страйкбольной гранаты у школы под Казанью. Где ее нашел школьник.

- Автоинспекторы в Татарстане спасли команду детей-спортсменов, которые замерзали в сломавшемся автобусе. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

При столкновении двух троллейбусов в Казани пострадали три пенсионерки
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
«Думал, что это игрушка»: стало известно, где подросток под Казанью нашел гранату
20 детей чуть не замерзли в сломавшемся автобусе по пути в Казань
Маршрут автобуса №31 в Казани изменится из-за строительства парковки
«Мозг не купишь!»: в Казани женщина-водитель устроила огромную пробку, оставив машину на дороге
Халяльный торговый центр построят в Казани в 2021 году
«Трек про казанскую шаурму?»: Витя АК снова побывал в Казани
С доставкой на дом: в Татарстане не исключают возможность адресной вакцинации от коронавируса
Из-за аномальных морозов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
И заработал, и избежал тюрьмы: житель Татарстана отдал полицейским 7 гранат и 700 патронов
Роспотребнадзор Татарстана разрешил корпоративы на 23 февраля и 8 марта, но с оговорками
Била и угрожала убить: в Татарстане женщина издевалась над сыном 11 лет
Еще три женщины и мужчина умерли в Татарстане от коронавируса
Соцсети: посетители торгового центра играют в снежки на крыше здания
Под Казанью ребенок нашел гранату и взорвал ее у школы
«Всем нельзя, а ему можно»: в Казани троллейбус проехал на красный свет
Минздрав Татарстана рассказал об условиях открытия прививочных пунктов в торговых центрах
Глава Лаишевского района заявил об острой нехватке мест в детских садах и школах
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 65 новых случаев коронавируса
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ