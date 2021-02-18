Приволжский суд Казани вынес приговор врачу-офтальмологу призывной комиссии, которая брала деньги и «отмазывала» призывников от службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В суде установлено, что с декабря 2013 года по июнь 2019 года подсудимая получала через еще двух фигурантов дела 320 тысяч рублей в качестве вознаграждения за содействие в принятии решения об освобождении от прохождения службы и выдаче военного билета. При этом женщина не имела полномочий принимать решение», - говорится в сообщении.

В июне 2019 года одного из посредников задержали при передаче денег. Свою вину подсудимые признали полностью. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, двух посредников к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

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