Сначала автобусы, теперь троллейбусы, а что потом? Трамваи? В сети опубликовали кадры с видеорегистратора, как в Казани на улице Камалеева водитель троллейбуса пропустил пешеходов, а после проехал на красный свет.

«Кого набирают в водители общественного транспорта, такое ощущение, что каких-то малолеток с чепырок пересаживают. Ну куда ты торопишься, когда проезжаешь на красный, неужели какие-то важные дела такие...», - написали очевидцы.

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали ситуацию.

«По данному факту была проведена проверка, водитель признал свою вину. Он лишен премии», - говорится в сообщении.

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