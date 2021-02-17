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Фото: скриншот видео

«Всем нельзя, а ему можно»: в Казани троллейбус проехал на красный свет

17.02.2021, 14:24 124 3 prokazan.ru

Сначала автобусы, теперь троллейбусы, а что потом? Трамваи? В сети опубликовали кадры с видеорегистратора, как в Казани на улице Камалеева водитель троллейбуса пропустил пешеходов, а после проехал на красный свет.

«Кого набирают в водители общественного транспорта, такое ощущение, что каких-то малолеток с чепырок пересаживают. Ну куда ты торопишься, когда проезжаешь на красный, неужели какие-то важные дела такие...», - написали очевидцы.

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали ситуацию.

«По данному факту была проведена проверка, водитель признал свою вину. Он лишен премии», - говорится в сообщении.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
17 февраля 2021
14:38
Так и ему нельзя, штраф теперь влепят.
Горожанин
0
17 февраля 2021
15:00
На перекрёстке Карла Маркса и Жуковского очень часто такое вижу.
Горожанин
0
17 февраля 2021
15:12
Здорово , у водителей троллейбусов премии есть.

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