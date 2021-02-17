На пресс-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, по какой причине отозвали сообщение о том, что в ЦУМе откроют пункт, где будут ставить прививки от коронавируса.

«Мы проговаривали о том, что нас останавливает от открытия пункта вакцинации в других ТЦ, необходимость изучить опыт «Меги». Статистика по «Меге» 10 человек в час, нет дикого ажиотажа. Коллеги будут работать по необходимости. После эксплуатации этого пункта мы будем принимать решение о том, надо ли нам открывать в других ТЦ, потому что мы должны понимать, что это отвлечение ресурсов и к этому надо подходить с головой. Еще несколько дней смотрим на работу «Меги», потом решаем»,- отметил Владимир Владимирович.

Напомним, на данный момент сделать прививку от коронавируса можно в ТЦ «Мега». Сначала нужно заполнить анкету, где есть стандартные вопросы о беременности, наличии аллергии или признаков ОРВИ, хронических заболеваниях, а также приёме различных препаратов. Далее осмотр врача и если все показатели в норме, то прививку поставят.

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