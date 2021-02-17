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Фото Prokazan.ru

Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца

17.02.2021, 09:24 55 0 prokazan.ru
Рост в цене может составить до 10% от нынешнего уровня

В России производители курятины и яиц хотят поднять закупочную стоимость. Рост в цене может составить до 10% от нынешнего уровня. Об этом сами производители сообщили Министерству промышленности и торговли.
Если инициатива найдет одобрение, то ритейлеры поднимут стоимость самых бюджетных куриных яиц почти на 20%. Причина - в распространении птичьего гриппа, падеже птицы и даже временном закрытии трети птицефабрик.

Запросы растут

Производители яиц и птичьего мяса уже не в первый раз претендуют на увеличение доходности своего бизнеса. Так, ранее они выступали с требованием на 19% поднять стоимость своей продукции, но ритейлеры категорически не согласились с этим.
Цифра в 10%, похоже, устроила всех. И ритейлеры готовятся переоформлять договора поставок, а пока официально известили Минпромторг.

Есть ли основания на самом деле?

Тенденция к повышению стоимости яиц и курятины есть, уверены в Росптицесоюзе. Себестоимость этих продуктов за прошлый год поднялась примерно на 22-25%.
Птицеводы по сути просят, чтобы правительство не вмешивалось в повышение, и не вводило регулирование цен, как это ранее случилось с маслом и сахаром. Глава Минпромторга Денис Мантуров согласен с ними - обоснованное повышение цен не нуждается в сдерживании со стороны.

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