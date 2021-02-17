Профессии сферы ЖКХ в Казани пытаются популяризировать с помощью снежных фигур. Управляющая компания "Уютный дом" на Четаева, 17 сделала из снега фигуры маляра, электрика, дворника, водопроводчика - тех людей, которых больше всего не хватает в коммунальной сфере. Например, сейчас в Казани не хватает порядка 500 дворников, сообщают в мэрии. Фигуры создал скульптор Виктор Макаров, на них ушло три дня, каждый снеговик в высоту составляет один метр.

Напомним, ранее жительница одного из домов Казани, находящегося под управлением УК "Уютный дом", пожаловалась на начисления за коммунальные услуги: она показала квитанцию на 31,5 тысячу рублей. Позже власти объяснили возмущенным жителям Татарстана, которые тоже получили "распухшие" платежки, в чем причина роста сумм и как производятся начисления.