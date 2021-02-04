В квитанциях за ЖКУ за январь жители Казани снова увидят большие цифры: прогнозируемый рост платы за отопление составит 8%, сообщили в пресс-службе мэрии.

Январь в целом был теплее, чем декабрь, но для расчета берутся данные с 23 по 23 число каждого месяца, а с не первого и по последний день. В указанный период температура воздуха, по данным Гидрометцентра, была на 1,1 градуса ниже, чем в первом месяце зимы. Как пояснили в "Татэнерго", информация о температуре наружного воздуха - это официальные данные с метеостанций в Казани, а не "цифры с потолка", за эти показания Гидрометцентр несет ответственность.

"При этом нужно понимать, что в домах, где установлены погодные узлы учета, температура наружного воздуха в начислениях не фигурирует и не добавляется отдельно. В этих случаях есть только данные с приборов учета, которые ложатся в основу начислений за поставленное тепло", - рассказали в компании.

Разумеется, и в этом случае показания счетчика будут больше обычных, так как чем холоднее за окном, тем выше температура поставляемого энергоносителя. Также в "Татэнерго" отметили, что человеческий фактор при расчете платежей исключен, так как эта операция автоматизирована.

Напомним, ранее жительница Казани опубликовала в соцсетях квитанцию за ЖКУ за декабрь, согласно которой, она должна была заплатить в общей сложности 31,5 тысячу рублей.

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