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Новости Казани и РТ

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Полицейские снесли незаконные ларьки в Казани, которые принадлежали участникам ОПГ

16.02.2021, 15:59 241 7 prokazan.ru

В Казани сотрудники по борьбе с организованной преступностью снесли незаконные торговые объекты, которые принадлежали участникам местной ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«В декабре 2020 года оперативники задержали четверых участников группы, которые вымогали деньги у предпринимателей за возможность торговать в Ново-Савиновском районе города. В рамках расследования уголовного дела установлено, что участники ОПГ незаконно установили и содействовали предпринимателям в установке торговых объектов и шиномонтажей, доход от которых шел на противоправную деятельность», - говорится в сообщении.

В ходе рейда было снесено три шиномонтажа и 10 торговых павильонов.

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Татарстан Казань Общество Криминал ОПГ
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комментарии

Горожанин
0
16 февраля 2021
16:02
все незаконные ларьки должны быть снесены
Горожанин
1
16 февраля 2021
16:09
заголовок как из 90х)
Гараж
23
16 февраля 2021
16:14
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
16 февраля 2021
17:03
Давно пора.
Light
0
16 февраля 2021
17:04
Так и событие как из 90-х! Какой же заголовок должен быть!
В ответ на комментарий пользователя
заголовок как из 90х)
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Горожанин
0
16 февраля 2021
17:08
Гараж а че ты так защищаешь ОПГ? Сам из них? Ларьки жалко? Иль ага подсказал? На ухо? Этот кретин из едрисни?
В ответ на комментарий пользователя
Иногда у нас просто некоторых лиц приписывают к ОПГ. Навряд ли все объекты связаны с ОПГ, идёт преувеличение. Поэтому снос навряд ли связан с ОПГ Тут могут быть разные мотивы.
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Гараж
1
16 февраля 2021
17:23
Нет. Просто у нас иногда снимают врачей, учителей. Почему. Он в детстве катался на велосипеде с лидером ОПГ и курил папироски в школьном саду.
В ответ на комментарий пользователя
Гараж а че ты так защищаешь ОПГ? Сам из них? Ларьки жалко? Иль ага подсказал? На ухо? Этот кретин из едрисни?
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