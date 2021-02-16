В Казани сотрудники по борьбе с организованной преступностью снесли незаконные торговые объекты, которые принадлежали участникам местной ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«В декабре 2020 года оперативники задержали четверых участников группы, которые вымогали деньги у предпринимателей за возможность торговать в Ново-Савиновском районе города. В рамках расследования уголовного дела установлено, что участники ОПГ незаконно установили и содействовали предпринимателям в установке торговых объектов и шиномонтажей, доход от которых шел на противоправную деятельность», - говорится в сообщении.

В ходе рейда было снесено три шиномонтажа и 10 торговых павильонов.

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