На 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 29 отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших один ребенок до 18 лет, четыре человека до 30 лет, 15 человек до 50 лет, девять человек до 60 лет, 16 человек до 70 лет, 13 человек до 80 лет, семь человек до 90 лет.

В Казани зарегистрировано 32 случая. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17 302 случая коронавируса, выздоровело 13 782 человека, 78 за сутки.

К другим новостям:

- Родители хотят контролировать питание детей в детских садах Казани по примеру школ. Возможно ли такое.

- В Минздраве Татарстана рассказали, сколько человек обратилось к медикам за сутки с признаками обморожения. Тем временем холода продолжаются.