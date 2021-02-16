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Фото: ProKazan

В Татарстане количество заболевших коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек

16.02.2021, 14:46 151 4 prokazan.ru

На 16 февраля в Татарстане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 29 отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших один ребенок до 18 лет, четыре человека до 30 лет, 15 человек до 50 лет, девять человек до 60 лет, 16 человек до 70 лет, 13 человек до 80 лет, семь человек до 90 лет.

В Казани зарегистрировано 32 случая. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17 302 случая коронавируса, выздоровело 13 782 человека, 78 за сутки.

К другим новостям: 

- Родители хотят контролировать питание детей в детских садах Казани по примеру школ. Возможно ли такое.

- В Минздраве Татарстана рассказали, сколько человек обратилось к медикам за сутки с признаками обморожения. Тем временем холода продолжаются.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
20
16 февраля 2021
14:55
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
16 февраля 2021
17:13
Вот это правильный комментарий. Кто минусы поставил? Что за едросская свинья?
В ответ на комментарий пользователя
Очень опасна для беременных прививка. У плода могут раздеться кости плеча.Может возникнуть сколиоз. Слипание костей
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Горожанин
0
16 февраля 2021
17:18
А эта девица на фото кого ждет? В ресторане? Коронавирус?
Горожанин
0
16 февраля 2021
17:36
- НЕ только для беременных. Для всех опасна! Российская, русская прививка - это 100% путинское дерьмо! Он сам то и не собирается прививаться!! Читайте, что карлик говорит из бункера. Давай модер - привейся. А мы поглядим!
В ответ на комментарий пользователя
Очень опасна для беременных прививка. У плода могут раздеться кости плеча.Может возникнуть сколиоз. Слипание костей
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