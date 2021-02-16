Сотрудники ФСБ и Росфинмониторингом задержали в Татарстане россиян, которые были причастны к организации финансирования МТО «Исламское государство». Об этом сообщают телеграм-каналы.

«Установлено, что с 2015 по 2019 год через интернет под видом благотворительной помощи собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. Во время обысков были обнаружены и изъяты телефоны, компьютеры, флешки и другие предметы, которые имеют отношение к противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Точно такую же группу задержали в Крыму.

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