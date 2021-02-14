На согласованном митинге 14 февраля в Казани задержали девять человек, их доставили в отдел полиции. Задержанными оказались активисты политического объединения "Социалистическая альтернатива". Как сообщили представители "Соцальтернативы", шестерых молодых людей отпустили без составления протоколов, еще троих, как утвержадется, везут в суд.

"Троих наших товарищей скорее всего будут судить по 20.2 КоАП за баннер "Женская забастовка 5 марта. Против режима, угнетения, нищеты". Якобы он нарушал правила проведения публичного мероприятия. Во время акции один из организаторов от Яблока потребовал убрать этот баннер: "вы заявку на акцию заранее не подавали". Конечно не подавали - забастовки вообще не считаются публичным мероприятием! Тем не менее, именно якобы незаконный призыв к "акции" 5 марта полиция сейчас пытается вменить задержанным товарищам", - заявили в объединении.

Также в организации сообщили, что связались с казанским отделением "Яблока", и представитель партии обещал на суде дать показания и подтвердить, что задержанные являлись рядовыми участниками митинга, а не соорганизаторами.

Напомним, что ранее в сети появилось видео задержания участников митинга, оно снято после завершения мероприятия на улице Баумана.

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