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Источник: часть задержанных на митинге в Казани активистов отпустили, других везут в суд

14.02.2021, 18:50 373 8 prokazan.ru

На согласованном митинге 14 февраля в Казани задержали девять человек, их доставили в отдел полиции. Задержанными оказались активисты политического объединения "Социалистическая альтернатива". Как сообщили представители "Соцальтернативы", шестерых молодых людей отпустили без составления протоколов, еще троих, как утвержадется, везут в суд. 

"Троих наших товарищей скорее всего будут судить по 20.2 КоАП за баннер "Женская забастовка 5 марта. Против режима, угнетения, нищеты". Якобы он нарушал правила проведения публичного мероприятия. Во время акции один из организаторов от Яблока потребовал убрать этот баннер: "вы заявку на акцию заранее не подавали". Конечно не подавали - забастовки вообще не считаются публичным мероприятием! Тем не менее, именно якобы незаконный призыв к "акции" 5 марта полиция сейчас пытается вменить задержанным товарищам", - заявили в объединении.

Также в организации сообщили, что связались с казанским отделением "Яблока", и представитель партии обещал на суде дать показания и подтвердить, что задержанные являлись рядовыми участниками митинга, а не соорганизаторами. 

Напомним, что ранее в сети появилось видео задержания участников митинга, оно снято после завершения мероприятия на улице Баумана. 

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комментарии

Ага
5
14 февраля 2021
18:52
Паршивых либерастов надо было не отпустить, а опустить
Гараж
0
14 февраля 2021
18:59
При аресте тоже можно показать свой ум вышестоящим органам.
Горожанин
1
14 февраля 2021
19:52
Власти согласились на проведение митинга с одной целью, отвести в сторону происшествие с гибелью людей на Шамиевском предприятии, Минеханов уже дал команду заткнуться проверяющим
Ага
4
14 февраля 2021
19:57
Либерда яблочная и навальновская во всей красе. Вышли на митинг против "репрессий" а сами как защеканцы других участников не из их своры ментам сдают за "неправильные" плакаты ахахаха
Горожанин
1
14 февраля 2021
20:16
Ага, ну как ты, вышел либерду опускать?
Горожанин
2
14 февраля 2021
20:21
Я сейчас на Чистопольской, ну, где эти дома, где баксетле, ну ты понял. Чинушку одного опустил, чтобы он рамсы не путал.
Горожанин
1
14 февраля 2021
20:39
Черный бумер, черный бумер, по двору катается, а Ага как девка - целка выйти к нам стесняется )))
Горожанин
1
14 февраля 2021
21:01
Ага - чёрт! Как был чёртом, так им и останется.

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